Бразильцы казахстанского клуба зажигательно станцевали в чапанах

21 мая 2021, 06:41
Фото: instagram

Instagram МФК "Атырау" опубликовал фото и видео, на которых бразильские легионеры клуба предстали в необычном образе, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бразильских футболистов "Атырау" — Синезио, Антонио Далтона, Эвертона, Эрика Данило, Манеку и Келсона Винисиуса — нарядили в традиционную казахскую одежду.

Согласно традиции, дорогой гость, посетивший нашу страну, в знак признания заслуг, получает в подарок от местных жителей дорогой чапан. По этим традициям, подарили чапан нашим гостям из Бразилии, — пишет Instagram "Атырау".

Бразильцы, в свою очередь, поблагодарили за гостеприимство зажигательным танцем.

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Публикация от ????⚪МФК «АТЫРАУ» (@mfcatyrau_official)


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