Би-би-си обвинили в причастности к развитию паранойи у принцессы Дианы

Обманные действия бывшего журналиста вещательной корпорации Би-би-си Мартина Башира при получении согласия на интервью у принцессы Дианы в 1995 году послужили причиной возникновения у нее паранойи, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом заявили сыновья принцессы Уэльской герцог Кембриджский Уильям и герцог Сассекский Гарри, комментируя итоги расследования обстоятельств скандального интервью своей матери.

На мой взгляд, обманный путь, коим было получено согласие на интервью, повлиял на то, что сказала в нем моя мать. Это интервью было серьезной причиной того, что отношения между моими родителями ухудшились, оно также нанесло неоценимый ущерб другим людям. Невероятно печально осознавать тот факт, что допущенные Би-би-си ошибки значительно повлияли на то, что у нее развились страхи, паранойя и замкнутость, которые запомнились мне в конце ее жизни, — отметил принц Уильям.

Он также добавил, что "больше всего огорчает тот факт, что, если бы Би-би-си провела тщательное расследование жалоб и озабоченностей в 1995 году", его мать "узнала бы, что она была обманута".

При этом принц Гарри заявил, что действия журналистов сыграли роковую роль для его матери, которая погибла в автокатастрофе по вине преследовавших ее папарацци. Как подчеркнул младший брат, "цепная реакция", которая была связана "с неэтичными действиями" и "с культурой эксплуатации", в конечном итоге лишила принцессу жизни.

Герцог Сассекский также указал, что практика, подобная действиям Башира, по-прежнему широко распространена.