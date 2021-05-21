СМИ: США намерены "уничтожить" Евровидение

США планируют запустить аналог Евровидения — Американский конкурс песни. Обозреватель Politico призывает сделать все, чтобы остановить уничтожение международного конкурса, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИноСМИ.

Предполагается, что в ходе American Song Contest соревноваться будут 50 американских штатов. Впервые шоу должны показать в период рождественских праздников. Писательница Юни Хонг в колонке для Politico подчеркивает, что есть ряд причин, почему стоит защищать Евровидение от американцев.

Она напомнила, что песенный конкурс появился в 1956 году и был организован Европейским радиовещательным союзом, "который образовался из пепла Второй мировой войны". Евровидение позиционировали как возможность соперничать странам, не вступая в войну.

Таким образом, конкурс Евровидение на год старше самого Европейского Союза. Он закрепился прочнее, чем евро, и давал меньше сбоев, чем режим беспрепятственного пересечения границ, — приводит перевод слов Юни Хонг портал.

За 65 лет существования конкурс менялся вместе с Европой, а участие еще семи стран бывшего Восточного блока в 1994 году "ознаменовало собой отступление от мировоззрения холодной войны".