В Китае упали цены на лекарства

Четвертая партия лекарств, закупленных государством и альянсом десяти провинций, поступила в СПСК. В этой партии лекарства от гипертонии, диабета, заболеваний пищеварительного тракта, психических заболеваний, злокачественных опухолей и т.д. Значительно удешевятся 58 наименований лекарств.

Среди 58 видов лекарств средняя цена 45 препаратов, закупленных государством, составила 52% от их реальной стоимости. Среди 13 отобранных сортов, выпущенных альянсом десяти провинций, среднее снижение составило 63%, а максимальное снижение - 94,7%.

После внедрения результатов этого отбора ряд широко используемых лекарств, в частности противоопухолевых препаратов, был значительно удешевлен. Например, цена на таблетки эзомепразола с энтеросолюбильным покрытием (20 мг / таблетка) от язвы желудка снизилась с почти 9 юаней до 2,6 юаня. Средняя цена сорафениба (0,2 г / таблетка) снизилась с почти 100 юаней до 26,6 юаня. Цена инъекции бортезомиба (1 мг), противоопухолевого препарата для лечения миеломы, упала с более чем 1500 юаней до 600 юаней, что значительно снизит нагрузку на пациентов.

Предполагается, что компания продолжит продвигать централизованные закупки лекарств, организованные национальными и провинциальными альянсами, чтобы широкие массы сотрудников могли пользоваться более качественными и доступными медицинскими услугами.