Мажилис объявляет о начале приема заявок на премию журналистам "Парламент сөзі"

Мажилис открывает прием заявок от журналистов на соискание премии за лучшее освещение законотворческой деятельности депутатов "Парламент сөзі", сообщает zakon.kz.

В текущем году премия Мажилиса для журналистов "Парламент сөзі", учрежденная по инициативе Председателя Палаты Нурлана Нигматулина в 2016 году, проводится уже в пятый раз.

Особый формат работы в условиях пандемии, обновление депутатского корпуса – все это не отразилось на открытости Мажилиса. Как и прежде, повестка Палаты насыщенная и содержит множество информационных поводов для представителей средств массовой информации.

Традиционно подведение итогов и объявление победителей премии состоится в канун профессионального праздника журналистов - Дня работников средств массовой информации.

К номинированию на премию принимаются материалы о законотворческой деятельности Мажилиса, опубликованные и вышедшие в эфир в период с сентября 2020 г. по 15 июня 2021 года.

Победители будут определены в номинациях за лучшие телевизионные, печатные, Интернет и радиоматериалы, а также за лучшие фото- и видеоматериалы о деятельности Мажилиса. Кроме того, будет отмечен вклад в развитие парламентской журналистики в Казахстане.

Заявки принимаются в срок до 18 июня 2021 года.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте Мажилиса.