Бюро Мажилиса определило повестку пленарного заседания

Под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает zakon.kz.

Палате предлагается обсудить в первом чтении законодательные поправки по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан.

Законопроект направлен на принятие мер по социальной защите и стимулированию трудоустройства, повышению размеров государственных пособий по инвалидности, случаю потери кормильца, а также по совершенствованию вопросов пенсионного обеспечения.

В первом чтении на рассмотрение Мажилиса вносятся разработанные депутатами законодательные поправки по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов и должностных лиц и усиления мер, препятствующих нелегальному обороту драгоценных металлов.

Принятие законопроекта позволит повысить защиту прав граждан, переориентировать надзор прокуратуры на эффективное решение проблем предпринимателей, а также усилить гарантии предпринимателей от незаконного вмешательства в их деятельность.

Во втором чтении депутаты рассмотрят законодательные изменения относительно совершенствования правового регулирования дистанционной работы, а также проект закона с сопутствующими поправками "О государственной фельдъегерской связи".

На предстоящем пленарном заседании Палате предлагается определить срок подготовки заключения по новому законопроекту, поступившему в Мажилис. Это изменения и дополнения по вопросам развития и совершенствования биржевой торговли.