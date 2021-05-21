Сколько астанчан не попали на рейс из-за "красного" статуса в Ashyq

Больше 50 пассажиров не смогли попасть в самолет из-за "красного" статуса в приложении Ashyq, передает корреспондент zakon.kz.

Всего более 2 500 граждан выявили с "красным" статусом через Ashyq. Это те люди, которые болеют, с положительным ПЦР-тестом. Они об этом знали, но при этом пытались улететь, либо зайти в кафе. По Нур-Султану в полете из-за "красного" статуса было отказан больше 50 пассажирам, - сообщил директор департамента цифровых решений Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана РК Бекболат Молдабеков.

Ранее в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности озвучили причину сбоев работы приложения Ashyq 20 мая.

Тамила Языкова, Нур-Султан