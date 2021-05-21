Солдат-срочник из Жамбылской области совершил суицид

21 мая 2021, 11:51
Фото: 24.kz

Солдат-срочник совершил суицид в казарме в Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла в воинской части 82796.

Военнослужащий выбросился из окна 4 этажа здания казармы. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 20 мая военнослужащий скончался, не приходя в сознание, - говорится в сообщении Минобороны.

Правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия.

Остальная информация в интересах следствия и по пожеланию родственников не разглашается, - добавили в ведомстве.

Воинская часть 82796 находится в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области.


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