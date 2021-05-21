Как выросла инфляция в апреле

Инфляция за апрель 2021 года составила 0,9% (в марте – 0,6%). Цены на продовольственные и непродовольственные товары за месяц выросли на 1,0%, платные услуги – на 0,5%. В годовом выражении инфляция осталась неизменной, составив 7,0%. Об этом сообщили в Нацбанке, передает zakon.kz.

При этом ускорение месячной инфляции отмечено в 13 регионах, замедление - в 3 регионах, в 1 регионе темпы роста цен остались без изменений. Наибольшее увеличение темпов роста в апреле зафиксировано в Шымкенте и Мангистауской области.

Годовая инфляция оказалась выше общереспубликанского уровня в 8 регионах, среди которых наибольшее значение зафиксировано в Актюбинской, Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях (8,0%,7,9% и 7,6%, соответственно). Несмотря на высокие показатели роста цен, Актюбинская, Мангистауская и Восточно-Казахстанская области не внесли значимого вклада в ИПЦ по Казахстану. Значимый вклад в рост цен внесли г. Алматы и Алматинская область (1,1 п.п и 0,8 п.п, соответственно), которые имеют наибольший вес в ИПЦ. Рост цен в данных регионах составил 6,4% и 7,0%, соответственно, - отметили в Нацбанке.

Продовольственные товары в Казахстане в годовом выражении подорожали на 9,8% (в марте – на 10,7%). Минимальный рост отмечен в Нур-Султане (7,9%), максимальный – в Атырауской области (11,8%).

Цены на непродовольственные товары по стране выросли на 6,4% (в марте – на 5,6%). При этом наибольший рост цен на непродовольственные товары зафиксирован в Мангистауской области (7,6%) и в Нур-Султане (7,4%), наименьший – в Павлодарской области (5,4%).

Платные услуги в стране стали дороже на 4,1% (в марте – на 3,7%), при этом в Актюбинской области рост цен составил 8,7%, заметно ниже цены на платные услуги выросли в городах Нур-Султан и Алматы (на 2,9% и 3,0%, соответственно).

Рост цен на продовольственные товары продолжает вносить наибольший вклад в ИПЦ.

За прошедший месяц вклад роста цен данной группы в месячную инфляцию (0,9%), составил 0,41 п.п. (в марте – 0,32 п.п.), из которых 0,12 п.п. (в марте - 0,09 п.п.) внес сезонный рост цен на фрукты и овощи. Цены на продовольствие в целом по стране выросли на 1,0% (в марте – 0,8%). В то же время, рост цен на продовольственные товары в г.Шымкент составил 1,7%, в Мангистауской области и г.Нур-Султан - на 1,4% и 1,3%, соответственно, - говорится в отчете.

В Шымкенте, где произошел самый высокий рост цен на продовольственные товары за прошедший месяц, подорожали фрукты и овощи на 4,2%, в то время как по Казахстану рост составил 1,9%.

Кроме того, в Шымкенте зафиксирован максимальный рост цен на масло и жиры (на 5,4%) и крупы (на 3,3%), при общереспубликанском росте на 1,6% и 1,0%, соответственно. В Мангистауской области подорожали молочные продукты (1,8%), а именно сметана (на 5,0%) и сыр твердый (7,5%).

Повышение цен на фрукты и овощи также отмечено в Атырауской и Восточно-Казахстанской областях на 4,1% и 3,8%, соответственно.

Максимальный рост цен на мясо был отмечен в Павлодарской (2,5%) и Акмолинской областях (2,0%), при общереспубликанском росте на 0,8%. Низкая доля сельского хозяйства и производства продуктов питания в Мангистауской и Атырауской области, делает зависимыми цены на продовольственные товары в данных регионах от изменения цен в России и цен на транспортные расходы и ГСМ.

Вклад непродовольственных товаров в месячную инфляцию составил 0,29 п.п. (в марте 0,22 п.п). Рост цен за месяц составил 1,0% (в марте – 0,7%).

Выше общереспубликанского уровня цены выросли в Мангистауской (1,3%), Кызылординской (1,2%), Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Карагандинской и Костанайской областях и в Алматы (по 1,1%).

Как отмечают в финрегуляторе, ускорение непродовольственной инфляции связано с ростом цен на бензин, который подорожал в пределах 3,7% - 7,8%. По Казахстану цены на бензин повысились на 6,0%.

Наибольший рост отмечен в Туркестанской области, наименьший рост – в Актюбинской области.

Зафиксировано некоторое увеличение цен на дизельное топливо в отдельных регионах: в Жамбылской области (на 3,3%) и г. Шымкент (на 2,3%), при этом рост цен по стране составил 0,9%.

Платные услуги внесли 0,15 п.п (в марте - 0,08 п.п.), рост цен за месяц составил – 0,5% (в марте – 0,2%). Заметно услуги подорожали в Алматы (на 0,8%).

В мегаполисе также существенно увеличились цены на аренду жилья (на 5,9%), при общереспубликанском росте – 1,9%.

Увеличение стоимости аренды жилья отмечается также в Алматинской области и в г. Шымкент (на 4,2% и 4,1%, соответственно.