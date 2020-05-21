Создай незабываемый тур и получи шанс отправиться в Южную Корею

Мы все жаждем путешествий, особенно на фоне затянувшейся пандемии COVID 19.

Представительство Организации Туризма Кореи в Алматы проводит различные ивенты для привлечения и подогревания интереса к Корее. Начиная с мая текущего года, Организация посредством ивентов предоставляет различную информации о Корее, которая даст вам новое представление о скрытом очаровании туристских дестинаций этой удивительной страны.

г.Пусан, Хеундэ-гу, Удонг

Корея ближе, чем кажется, ведь перелет из Казахстана в Корею занимает всего 6 часов. Те, кто раз побывал в Корее, желают возвращаться туда вновь и вновь. Ведь Корея наряду с другими преимуществами, весьма безопасная страна, которой можно наслаждаться 24 часа в сутки. Помимо прочей полезной информации, Организация Туризма Кореи предоставляет информацию о самых востребованных в наше время, особенно в период пандемии, направлениях ночного туризма и хиллинга.

Город Пусан

На данный момент в Корее сохраняется режим обязательного 2-х недельного карантина по прибытии в страну, что делает практически невозможным путешествие в Корею. Но Организация Туризма Кореи предоставляет вам возможность перенестись в Корею в любое время и из любого места, благодаря возможностям виртуальной реальности.

Lotte Signiel Seoul

Организация Туризма Кореи с 6 мая по 6 июня проводит ивент под названием "Посмотрите Корею в онлайн формате". Все, что вам нужно- это доступ в интернет, и вы сможете перенестись виртуально на остров Чеджу, Пусан, Ёсу и другие красивые места в Корее.

В данный момент Организация проводит ивент под названием "Встречайте Корею на улицах своего города". Начиная с июня текущего года, на улицах Алматы и Нур-Султана вы увидите рекламные билборды Организации Туризма Кореи, все, что вам нужно – сделать фото на фоне любого из них, опубликовать у себя на странице в социальных сетях и получить возможность стать обладателем одного из 300 сертификатов на покупку корейской косметики.

Провинция Чунгчонгпук-до, Танянг-гун

Ну и хайлайтом ивентов станет так называемая "Халлю Олимпиада 2021". Планируйте свое путешествие по Корее с любимым человеком. Автор лучшего тура участвует в финале, проводимом в Корее и получает возможность насладиться своим авторским планом путешествия и сделать видеоролик. Кроме того, лучшие работы будут награждены другими ценными подарками.

Более подробную информацию вы можете найти на социальных страницах Организации Туризма Кореи в Facebook и Instagram (@ktoalmaty)

А в сентябре Представительство Организации Туризма Кореи в Алматы планирует провести ивент с фото зонами и различными мероприятиями в крупных моллах страны для всех желающих поближе узнать Корею.

Подписывайтесь на страницы Представительства Организации Туризма Кореи в Алматы, принимайте участие в ивентах и открывайте для себя скрытые очарования Кореи.

До скорой встречи в Корее!

Instagram: @ktoalmaty

https://www.instagram.com/ktoalmaty/?hl=ru

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