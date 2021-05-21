Около трех тысяч семей обеспечат жильем в Карагандинской области

В Карагандинской области растет строительство жилья. Об обеспечении очередников квартирами рассказал глава региона Женис Касымбек на брифинге на площадке Службы центральных коммуникаций.

К декабрю планируем ввести около 700 тыс. квадратных метров жилья. Это на четверть больше, чем в прошлом году. А на ближайшую трехлетку поставили задачу выйти на показатель в один миллион квадратных метров в год, – сообщил аким области. – До конца этого года бюджетным жильем планируем обеспечить 2 866 семей из числа очередников. Из них 600 – многодетные семьи.

За четыре месяца в области введено больше 160 тыс. квадратных метров жилья – с ростом на 12% к аналогичному периоду прошлого года.

В регионе также введены новые промышленные объекты. В целом объемы строительства увеличились на 2,8%.