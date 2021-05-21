В зоопарке Алматы умерла шимпанзе Томирис

21 мая 2021, 15:33
Фото: instagram.com

В зоопарке Алматы скончалась шимпанзе по имени Томирис, сообщает zakon.kz.

От онкологического заболевания умерла шимпанзе. К лечению нашей малышки Томи были привлечены специалисты мирового уровня, но иногда медицина бессильна, - говорится на странице зоопарка в Instagram.

Сотрудники отметили, что Томирис любил весь зоопарк.

Это яркая и творческая личность. Вы, наверно, помните ее картины. Еще она любила музыку и обнимашки со своей "мамой" - заведующей секции приматы Шолпан Каиповной, - добавили в зоопарке.


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