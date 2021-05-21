В ЗКО пьяный пациент угнал машину скорой помощи и протаранил забор школы, передает zakon.kz.

Как сообщается на официальном сайте МВД РК, инцидент произошел в одном из сел Байтерекского района. 31-летний мужчина поранил ногу и вызвал скорую. Его увезли в больницу и отпустили, оказав медпомощь.

Однако пациент решил не идти домой пешком. Он сел за руль машины скорой помощи, в которой были оставлены ключи зажигания, и уехал. Проехав несколько метров, водитель врезался в забор школы. После этого мужчина сбежал. Сейчас его ищут.