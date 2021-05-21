Родился в рубашке. Жуткое ДТП в Алматинской области

В Алматинской области водитель не справился с управлением, выехал на обочину и столкнулся с отбойником, сообщает zakon.kz.

ДТП произошло на 46 километре автодороги "Алматы-Шелек –Хоргос" в Енбекшиказахском районе.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомашины марки BMW E34, не соблюдал скоростной режим и не справившись с рулевым управлением, выехал на обочину. В результате аварии автомобиль сильно смяло. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ДП области.

По факту составлен административный материал по ст.610 ч.1 КоАП РК, который будет направлен в суд.