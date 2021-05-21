Выборность сельских акимов повысит ценность проживания и интересность жизни на селе

Заместитель председателя Федерации профсоюзов РК Утешев Нурлан Сулейменович поделился с порталом zakon.kz своим видением касательно того, как выборность акимов в сельской местности повлияет на демократизацию общества и вовлечение населения в выборные процессы, какими вопросами в первую очередь придется заняться новым акимам, и с какими трудностями они могут столкнуться на первых порах.

- Казахстан давно шел к этому моменту, запускали несколько пробных шаров в прежние годы, и вот мы наконец решились на выборность сельских акимов. Насколько это сейчас нужно для Казахстана по-Вашему мнению?

- Да, мы действительно долго к этому шли, а на протяжении всего периода Независимости Казахстан руководствовался принципом, что «сначала экономика, потом политика». И теперь можно сказать, что вопрос участия в политике народных масс дозрел, и люди готовы участвовать в политическом процессе и местном управлении. Развитие Интернета, рост числа пользователей соцсетей, быстрое распространение информации привели к тому, что власть теперь должна активнее заботиться о своей транспарарентности, объяснять гражданам все свои действия и решения, и реагировать на обратную связь от населения. И каждый гражданин может спрашивать у чиновников, включая акима своего села, о волнующих его моментах.

И в этом контексте внедрение выборности акимов поселков, сельских округов ускорит трансформацию политического сознания казахстанцев. Людям станет проще понимать, кто управляет их селом – простой популист или реальный хозяйственник, заботящийся о развитии родного края.

У сельских акимов уже не получится проталкивать собственные проекты, не считаясь с мнением местного сообщества. С них уже будет более серьезный спрос. Демократия начинается не сверху, а снизу, там, где многие люди знают друг друга лично, сталкиваются с общими проблемами и могут своими глазами видеть, чем именно занимаются представители исполнительной власти, и оценивать эффективность их работы.

Кроме того, теперь самим акимам будет проще решать локальные задачи, опираясь на местных активистов, и не надо будет оправдываться, что им сверху не дают работать. И в случае чего жители смогут открыто выразить свое недовольство местному начальнику и сказать, «мы тебя избрали, чтобы ты решал наши проблемы, но ты не можешь этого сделать, ты не эффективен, нам такой не нужен».

Еще крайне важно максимально регламентировать и разграничить полномочия между местным избираемым акимом и вышестоящими руководителями. Нужно, чтобы и чиновники и жители были в курсе, какими именно вопросами заведует сельский аким и откуда он получает средства для их решения, какими ресурсами он обладает.

А ведь в 2024 году мы уже перейдем к выборности акимов районов и городов. Это свидетельствует о том, что в Казахстане несмотря ни на что нарастают процессы демократизации общества и вовлечения граждан в решение государственных вопросов.

- Может ли данная инициатива привести к активизации на сельском уровне каких-то свежих сил, включению новых факторов и смещению центра тяжести политических игр?

- Это новшество накладывает дополнительную ответственность и на самих граждан. Человек должен понимать, что от его позиции, его активности, его выбора зависит решение проблем его среды обитания, распоряжение местными ресурсами. Для этого избирателям нужно бежать не за громкими лозунгами и обещаниями, а смотреть на личность кандидата, его опыт и суть программы действий, которую он предлагает.

Так как кандидаты на пост акимов могут выдвигаться политическими партиями, то данное новшество открывает им новые возможности. И если какая-то партия не смогла пройти в Мажилис, или не получила там необходимое ей число мест, то она может увеличить свою активность на сельском уровне, завоевать уважение местных жителей и расширить свою электоральную опору. Также этот механизм дает претендовать на должность акимов самовыдвиженцам. Это особенно актуально в местностях, где доверие к политическим партиям невысокое.

- Как это в целом отразится на жизни казахстанского села? Там возникнут какие-то новые инициативы, процессы, движения?

- Я думаю, что это приведет к тому, что ценность проживания на селе станет выше, а жизнь интереснее. Ведь сельчанин сможет влиять на то, кто будет руководить его населенным пунктом, и каким задачам будет отдаваться приоритет. Это вопросы земли, водоснабжения, энергетики, коммуникаций, развития человеческого капитала, все эти вопросы будут висеть на начальнике сельского округа.

И после этого все неудачи в решении местных проблем будут связываться с тем, что был неудачно выбран сам руководитель. И поэтому избирателям нужно будет заранее внимательно ознакомиться с тем, что из себя представляет, и что им предлагает кандидат на должность акима.

И в этом ключе, я считаю правильным, что кандидат должен иметь определенный опыт пребывания на госслужбе, по крайней мере на первом этапе внедрения. Чтобы отсеять тех, кто выдвигается на эту должность просто ради удовлетворения личных амбиций, не представляя, с чем ему предстоит иметь дело.

- После того, как данная система уже полностью заработает и к своей работе приступят первые выбранные акимы, какими вопросами им придется заняться в первую очередь?

- Важнейшая задача, стоящая перед сельскими округами – это их полноценное развитие. Новый аким должен встретиться с избирателями и обсудить какие моменты их больше всего волнуют и как с ними разбираться. У акима должно будет сформироваться целостное видение и четкая комплексная поэтапная программа действий. Решать проблемы по мере их значимости, при этом не ущемляя реализацию областных и республиканских программ.

- С какими сложностями и противоречиями могут столкнуться новые акимы, приступив к развитию своих территорий и разрешению насущных задач? Есть ли вероятность конфликтов с вышестоящими инстанциями?

- Конечно необходима максимальная регламентация взаимоотношений сельских руководителей с другими звеньями, но все-таки вряд ли они будут сильно вмешиваться в деревенские дела. А вот когда уже начнут выбирать акимов районов, там уже будет посложнее, потому что их компетенции будут чаще пересекаться с полномочиями и планами областных руководителей и республиканских ведомств. И чтобы из-за этого потом не возникало необоснованных претензий со стороны избирателей, необходимо повышать общую политическую и юридическую грамотность населения. Чтобы люди понимали, кто за что отвечает.

- Если у сельчан появятся новые идеи, новые запросы и амбиции, потянут ли они финансово? Где они будут брать деньги на воплощение своих инициатив?

- Новоизбранный аким должен будет сразу же уяснить для себя самого и потом донести до местного сообщества, какими финансовыми ресурсами они располагают и какие именно проблемы им под силу решать. И вот здесь перед кандидатами сразу вырисовывается дополнительная задача и новая компетенция – уметь привлекать ресурсы из вне, искать новые источники денежных вливаний.

- Не исключена ли вероятность, что после внедрения выборности сельских акимов последние окажутся ставленниками или заложниками местных олигархических кланов или даже криминальных структур?

- Да здесь весьма высокие риски и этого нужно очень опасаться. Чтобы минимизировать подобные риски нам требуется максимально насколько это возможно продумать, регламентировать и обеспечить прозрачность, транспарентность деятельности акимов, их обязательную подотчетность локальному сообществу. Аким должен доводить до всех жителей информацию о принимаемых решениях и воплощаемых инициативах. А избиратели должны требовать этой информации.

Подготовил Данил Утюпин