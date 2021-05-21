Сколько дорог отремонтируют в Карагандинской области

В городах и селах Карагандинской области приводят в порядок дороги. В этом году ремонтами охвачено около 1 400 км.

Об этом сообщил глава региона Женис Касымбек на брифинге на площадке Службы центральных коммуникаций.

Начался ремонт 700 км дорог областного и районного значения, а также улиц городов и сел в рамках госпрограмм "Нұрлы жол" и "Ауыл – Ел бесігі". Цель – довести долю местных дорог в нормативном состоянии до 95% к 2025 году, – сказал аким области. – В соответствии с поручением Главы государства усилены меры по обеспечению контроля качества ремонтных работ. На всех объектах контроль осуществляет Национальный центр качества дорожных активов. Также ведется авторский и технический надзор.

По информации главы региона, в целом в этом году в области планируется отремонтировать 1 335 км автодорог. В дорожных работах будет задействовано порядка 5 тысяч человек и более 3 тысяч единиц специализированной техники.

Основным проектом остается транспортный коридор "Центр – Юг". До конца года Министерство индустрии и инфраструктурного развития планирует открыть движение по четырем полосам автобана Караганда – Балхаш и Балхаш – Бурылбайтал.

В этом году планируется начать реконструкцию автодороги Жезказган – Кызылорда. Обновить хотят участок протяженностью 208 км – проектно-сметная документация для этого уже разработана.