Пьяный водитель угрожал полицейским в столице. Его арестовали на 15 суток

В столице для предупреждения дорожно-транспортных происшествий и пресечения нарушений Правил дорожного движения проходит профилактическое мероприятие "Безопасная дорога". Операторы видеонаблюдения ЦОУ заметили автомобиль, создавший аварийную ситуацию на дороге, передает zakon.kz.

По информации ДП, автомобиль BМW был замечен в 9.30 утра по Коргалжинскому шоссе.

При задержании нарушителя операторы ЦОУ координировали действия патрульных полицейских, указывая маршрут следования нарушителя. По улице Богенбай батыра автомашина марки BМW была остановлена, за рулем находился 32-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина повел себя агрессивно и отказывался выполнять законные требования полицейских. Находясь в салоне патрульной автомашины, он стал выражаться нецензурной бранью и угрожать полицейскому расправой на камеру видеорегистратора, - рассказали в полиции.

По данным медицинского освидетельствования, у водителя установлено опьянение средней степени тяжести. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено административное производство по статье 608 части 1 КРКоАП.

Решением суда он взят под стражу и водворен в изолятор временного содержания ДП Нур-Султана на 15 суток.

Также водитель лишен водительского удостоверения сроком на 7 лет. Автомашина помещена на коммунальную штрафную стоянку. По факту угроз полицейскому проводится проверка.

За 20 мая на территории города полицейскими выявлено около 500 нарушений ПДД, из них выявлено 6 нарушений водителями общественного транспорта, за управление с подложными номерами задержан 1 водитель. На коммунальную стоянку водворено 13 транспортных средств, за различные нарушения снято 28 регистрационных номерных знаков.

С 17 мая полицейские задержали 9 водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии.