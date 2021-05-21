Заманчивое предложение делают приложения для знакомств вакцинированным

Популярные приложения для знакомств, такие как Tinder, Badoo, Bumble, решили по-своему стимулировать людей к получению вакцины от коронавируса, передает zakon.kz.

Вакцинированных от коронавируса пользователей стали поощрять, обещая им больше "мэтчей", то есть совпадений, что, соответственно, даст больше свиданий, пишет ferra.ru.

Виды поощрения разные. Например, кто-то дает специальные значки вакцинированным, кто-то бесплатные премиум-функции. Есть приложения, которые обещают, что положительный статус вакцинации обеспечит большее число "мэтчей".

Помимо этого некоторые приложения введут фильтр - желающие пользователи смогут отсеивать людей по статусу вакцинации и видеть только тех, кто уже привит.

Правда, пока неясно, как можно будет проверить, действительно ли пользователь получил прививку.