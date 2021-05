В Токио заявили, что Олимпиада состоится даже в случае ЧС

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут, даже если в столице Японии объявят режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс, сообщает zakon.kz.

Его цитирует журналист Мотоко Рич в Twitter.

