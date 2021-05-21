В Токио заявили, что Олимпиада состоится даже в случае ЧС

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут, даже если в столице Японии объявят режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс, сообщает zakon.kz.

Его цитирует журналист Мотоко Рич в Twitter.

Will Olympics be held even under state of emergency in Tokyo? John Coates, IOC VP, says "We have successfully seen 5 sports hold test events during a state of emergency” MORE — Motoko Rich (@motokorich) May 21, 2021

Олимпиада точно пройдет в Токио, даже в случае, если во время соревнований будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Мы успешно провели 5 тестовых соревнований в городе во время режима ЧС. Все планы по защите и безопасности атлетов базируются на основе самых худших предполагаемых сценариев развития событий. Так что Олимпиада состоится вне зависимости от того, будет ли действовать режим ЧС.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться летом 2020-го, но были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что глава МОК отложил поездку в Токио из-за роста заболеваемости коронавирусом в Японии.