Принц Гарри рассказал о проблемах с наркотиками

Принц Гарри признался, что принимал наркотики и пил много алкоголя после смерти матери - принцессы Дианы, погибшей в автокатастрофе в 1997 году, сообщает zakon.kz.

По словам принца, период между 2012 и 2016 годами был для него "кошмарным временем".

Я испытывал приступы тревоги и паники, а за один вечер выпивал недельную норму алкоголя только для того, чтобы не выпускать наружу негативные эмоции, - рассказал он в программе "Тот я, которого не видно".

По данным ТАСС, переломным моментом для него стало знакомство с будущей супругой - американской актрисой Меган Маркл.

Внук королевы Великобритании Елизаветы II заявил, что в 2016 году впервые начал посещать сеансы психотерапии.

Кроме того, принц рассказал, что после смерти матери не мог получить необходимой поддержки от родных.

Он также подверг критике своего отца принца Чарльза, который не пытался защитить сыновей.

Я чувствовал себя совершенно беспомощным и думал, что семья мне поможет, но каждая просьба, каждое обращение, каждый тревожный знак встречало абсолютное молчание или пренебрежение", - сказал Гарри.