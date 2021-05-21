Мясников развеял мифы о "полезных продуктах"

Некоторые продукты, считающиеся полезными, в действительности могут нести вред для организма, заявил врач и телеведущий Александр Мясников, сообщает zakon.kz.

В эфире телеканала "Россия 1" он рассказал, что гематоген бесполезен и не улучшит качество крови, а сливочное масло повышает оба вида холестерина.

В первую очередь теледоктор опроверг пользу апельсинового сока. Несмотря на наличие в нем кальция и витамина С, он также содержит очень много сахара. А нужной клетчатки в натуральных соках без мякоти нет. Поэтому врач посоветовал не пить сок, а есть апельсины.

В этой же категории стоит и манная каша. В ней высокое содержание крахмала, что негативно сказывается на уровне сахара в крови. В качестве альтернативы он порекомендовал овсяную или гречневую каши.

Также, по словам специалиста, в этот список можно внести гематоген. Доктор подчеркнул, что в современных батончиках с таким названием нет ничего полезного.

По-моему, еще в 50-х годах весь компонент крови и железа оттуда был изъят. Это просто вкусная конфетка, просто ириска, носящая гордое историческое название "гематоген". Александр Мясников

Также ведущий призвал не путать творог с творожными десертами, которые содержат много сахара и молочного жира.