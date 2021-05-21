Школьник упал на штырь в Шымкенте

11-летний мальчик в Шымкенте, играя во дворе частного дома, упал и серьезно повредил грудную клетку, сообщает zakon.kz.

Как передает Otyrar.kz, в легкое ребенка воткнулся штырь.

Мальчика госпитализировали в городскую клиническую больницу №1.

Железо вошло в тело ребенка на 15-20 сантиметров, мальчика экстренно прооперировали. По словам врачей, операция прошла успешно, в настоящее время состояние ребенка стабильное.

Открытая травма грудной клетки, левое легкое было повреждено, была потеря крови. Сейчас восстановили кровопотерю. Мальчик идет на поправку после операции. Сейчас планируем перевести в детскую больницу, - рассказали хирурги.

В летний период количество подобных инцидентов увеличивается. Врачи призывают родителей максимально следить за своими детьми и максимально обезопасить место, где они играют.