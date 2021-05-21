Серийный вор обуви пойман в Алматинской области

В Алматинской области полицейские задержали вора, кравшего обувь в одном и том же магазине, сообщает zakon.kz.

В полицию Карасайского РУП поступило два заявления от хозяйки спортивного магазина одного из торгово-развлекательных центров. В первом случае неизвестный похитил обувь на 67 тысяч, а во втором украл товар на 73 тысячи тенге.

Стражи порядка сделали вывод, что вор, почувствовав безнаказанность, совершит очередную кражу и организовали засаду в магазине.

15 мая, когда злоумышленник явился в магазин и украл обувь за 42 тысячи тенге, полицейские задержали его с поличным.

Подозреваемый признал свою вину. Установлено, что в 2015-2016 годах воришка привлекался к уголовной ответственности за кражи чужого имущества. Данные факты зарегистрированы в ЕРДР по статье 188 ч. 1 УК РК.