Человеческая челюсть, выловленная в Иртыше, относится к бронзовому веку

Челюсть, выловленная в реке Иртыш в Павлодарской области, принадлежала человеку, жившему около трех тысяч лет назад, сообщает zakon.kz.

В начале апреля женщина выловила из реки человеческую челюсть. Шокированная находкой, она обратилась в полицию, передает КТК.

Стражи порядка выдвинули догадку, что кость может принадлежать пропавшему несколько лет назад военнослужащему. Спустя полтора месяца эти доводы были развеяны.

Судя по челюсти, она принадлежала мужчине средних лет, 35-45 лет – это максимум. Зубы достаточно хорошо сохранились, это может быть и хорошее питание, и может быть чисто физиология человека. Возраст самой челюсти – от 2 с половиной до 3 тысяч лет приблизительно. археолог Виктор Мерц