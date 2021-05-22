Армянские солдаты госпитализированы после драки с азербайджанскими военными

Более десяти армянских солдат попали в больницу после драки с перешедшими на территорию республики азербайджанскими военными, сообщает zakon.kz.

По данным Минобороны Армении, утром группа из Азербайджана без разрешения пересекла госграницу Армении в районе села Хознавар, продвинувшись на полтора километра и пригрозив применить силу к подошедшим к ним армянским бойцам.

В результате драки вечером 20 мая на территории Черного озера в Сюникской области есть пострадавшие, которые госпитализированы в среднем и тяжелом состоянии. Пресс-служба Министерства обороны Армении

Как указали в Генпрокуратуре, ВС Армении удалось вернуть азербайджанских военных на исходные позиции.

Ранее в минобороны Армении сообщали, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Армения обратилась за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за ситуации в Сюникской области страны.