Дуэль взглядов прошла между Дамиром Исмагуловым и оскорбившим Казахстан бойцом UFC

Казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов (19-1) провел дуэль взглядов с оскорбившим Казахстан бойцом UFC - бразильцем Рафаэлем Алвесом (19-3), передает zakon.kz.

Как сообщает sports.kz, встреча двух бойцов прошла перед боем в Лас-Вегасе, где они выступят на турнире UFC Fight Night 188, который пройдет в ночь с субботы на воскресенье. Бой Дамира Исмагулова с Рафаэлем Алвесом в файткарде запланирован первым.

Отмечается, что на дуэли взглядов произошел неприятный инцидент - Исмагулов и Алвес не пожали друг другу руки.

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Неприязненные отношения между бойцами возникли после того, как бразилец опубликовал провокационное видео, на котором накинул флаг Казахстана на забитую тапком крысу. В ответ на это казахстанец назвал Алвеса "тупым" и пообещал расправиться с ним в октагоне. Бразильский боец таким образом решил своеобразно подогреть интерес к поединку.

В ночь с 22 на 23 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 27. В главном событии турнира встретятся бойцы легчайшего дивизиона. Экс-чемпион лиги Коди Гарбрандт померится силами с Робом Фонтом.