Куат Хамитов рассмешил фанатов

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов рассмешил своих фанатов, передает zakon.kz.
Хамитов поделился фотографией с аниматорами, которые были в костюмах героев фильма "Мортал Комбат" и подписал публикацию словами: "Следующая роль, Mortal Кombat: Казахстан 2030-сказка".
Фанаты с юмором отнеслись к фотографии.
Скажи Сабзиро, чтобы похудел.
Скорпион и Сабзиро уже не те.
Карантин пошел на пользу Сабзиро, - пишут пользователи.
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Напомним, Хамитов продолжает выступать в ММА, в своем следующем бою он встретится с Романом Головиновым 19-го июня в Атырау.
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