Куат Хамитов рассмешил фанатов

22 мая 2021, 10:03
Фото: Instagram kuat__khamitov

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов рассмешил своих фанатов, передает zakon.kz.

Хамитов поделился фотографией с аниматорами, которые были в костюмах героев фильма "Мортал Комбат" и подписал публикацию словами: "Следующая роль, Mortal Кombat: Казахстан 2030-сказка".

Фанаты с юмором отнеслись к фотографии.

Скажи Сабзиро, чтобы похудел.

Скорпион и Сабзиро уже не те.

Карантин пошел на пользу Сабзиро, - пишут пользователи.

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Публикация от ★★★????????????????????????★★★ (@kuat__khamitov)

Напомним, Хамитов продолжает выступать в ММА, в своем следующем бою он встретится с Романом Головиновым 19-го июня в Атырау.




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