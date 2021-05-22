ЧМ-2021 по хоккею: эксперт сделал прогноз на матч Латвия - Казахстан

Советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Александр Кожевников сделал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Латвия - Казахстан, передает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

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Сборная Казахстана, по его мнению, одержит победу в основное время.

Казахи способны дать бой латвийцам. Думаю, в этом матче будет очень упорная и упрямая игра. Может быть, казахстанцы смогут победить хозяев турнира. Говорить пока трудно, эту сборную, в отличие от латвийцев, мы пока не видели. Сегодня их первый поединок на чемпионате мира. Предлагаю вам взять победу сборной Казахстана. Смотрел матч сборной Латвии, хотя бы имею представление об этой команде, а игру подопечных Юрия Михайлиса пока не видел, поэтому ничего сказать не могу. Александр Кожевников

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Да, латвийцы дома у себя, но в матче с канадцами очень хорошо тащил их вратарь, а сыгранности толком не было. Не факт, что сегодня будет то же самое. Может, из группы даже не выйдут. Канадцам точно также все равно против кого выходить на площадку. А то некоторые считать начинают, с кем лучше играть в плей-офф. Казахи явно посвежее будут, у них неплохая команда. Есть хоккеисты, которые в КХЛ шорох наводили, иностранцы те же. А вот сборная Латвии подустала после поединка с Канадой, накушалась. Ей будет тяжело сегодня. Александр Кожевников

Сборная Казахстана по хоккею в первом матче ЧМ-2021 сыграет против хозяев турнира - команды Латвии. Встреча состоится на стадионе "Арена-Рига", который вмещает 10,3 тыс. зрителей. Начало матча в 23:15 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Qazsport".