Алматинцы отстояли стадион. Акимат сделал заявление

Жители микрорайона Таугуль в Алматы отстояли стадион, на котором планировалось построить пристройку к педагогическому колледжу, передает zakon.kz.

Ранее жители микрорайона Таугуль выступили против строительства здания педагогического колледжа на месте стадиона школы №127. По словам жителей, у них нет других площадок для занятий спортом и активного отдыха детей.

Власти в ответ говорили, что пристройка займет небольшую часть стадиона. А остальной участок облагородят: установят баскетбольную и волейбольную площадки, футбольное поле. Но такой ответ собравшихся не устроил. Они подписали петицию на имя акима города и руководства страны.

Сегодня, 22 мая, в пресс-службе акимата сообщили, что проект строительства пересмотрели.

Учитывая острую необходимость расширения мощности педколледжа, а также интересы жителей близлежащих микрорайонов, предложено следующее решение: строительство нового корпуса на территории колледжа, не затрагивая существующую территорию стадиона, - говорится в сообщении.

Территория стадиона будет облагорожена. Проект благоустройства будет разработан с учетом мнения горожан.