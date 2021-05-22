Детские оздоровительные организации начали проверять в Казахстане

В Казахстане, согласно постановлению главного государственного санврача РК от 30 апреля 2021 года №17, разрешена деятельность детских оздоровительных лагерей, сообщает zakon.kz.
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Областными департаментами санитарно-эпидемиологического контроля и их территориальными подразделениями начата работа по проверкам детских оздоровительных организаций. По состоянию на 17 мая санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов по республике получили 11 детских оздоровительных организаций. пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК
В частности, требованиям санитарных правил соответствуют:
В ведомстве отметили, что все оздоровительные организации должны соответствовать требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к детским оздоровительным и санаторным объектам", утвержденным приказом министра здравоохранения РК от 3 апреля 2018 года №146.
Детские оздоровительные организации (за исключением организаций, функционирующих круглогодично) обязаны до начала оздоровительного сезона получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Оздоровительные организации, функционирующие круглогодично, получают санитарно-эпидемиологическое заключение один раз до начала эксплуатации объекта. пресс-служба КСЭК МЗ РК
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