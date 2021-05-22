Пенсионера связали, избили, ограбили – в Актобе осудили грабителей

К пенсионеру, живущему одному, напросились в гости знакомые женщины. Мужчина запустил их в дом, а когда попытался закрыть дверь, ворвались двое сожителей его гостей, сообщает zakon.kz.

Мужчины избили хозяина, надели ему на голову дождевик, так что тот начал задыхаться и терять сознание. Связали руки, ноги и стали требовать деньги, передает "Диапазон".

Одна из женщин попыталась заступиться за пенсионера, но получила за это от сожителя удар ладонью по лицу.

Перед уходом грабители потребовали от жертвы, чтобы молчал. После их ухода пенсионер освободился от веревок, побежал к соседу и вызвал полицию.

Деньги- 80 тысяч тенге, хранившиеся под паласом, пропали.

Двух приятелей, 36 и 43 лет задержали и обвинили в разбойном нападении. Они признали, что были дома у пенсионера, но отрицали, что били его и забрали деньги.

Суд признал обоих виновными в преступлении и приговорил к 8 годам лишения свободы.