Во Франции умер 109-летний велогонщик-рекордсмен

Французский обладатель рекордов по дальности и скорости велопробега среди лиц старше ста лет Робер Маршан умер в ночь на субботу. Ему было 109 лет, сообщает zakon.kz.

Как передает телеканал France-3, в возрасте 105 лет он был признан самым пожилым велосипедистом в мире.

В 2012-м Маршан стал рекордсменом в одночасовом велотреке в категории старше 100 лет на дистанции 24,250 км.

В январе 2014-го мужчина улучшил собственный результат до 26,927 км. В 106 лет медики посоветовали ему бросить велоспорт. Робер прислушался, но полностью не отказался от увлечения.

Робер Маршан перестал кататься из-за потери слуха в 108 лет.

Он пережил две мировые войны, жил в Венесуэле и Канаде, сменил профессии пожарного, фермера, лесоруба, продавца обуви и вина. Заниматься велоспортом француз начал только в 67 лет, однако успел принять участие во множестве крупных гонок, в том числе по маршрутам Бордо - Париж, Париж - Рубе и Ардешуаз. В 1992 году Маршан совершил велопробег от Парижа до Москвы.