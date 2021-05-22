В ДГД Кызылординской области опровергли, что осужденный за мошенничество - их сотрудник

В ДГД Кызылординской области опровергли информацию о том, что осужденный на 10 лет за мошенничество и подстрекательство к даче взятки гражданин является их сотрудником, сообщает zakon.kz.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудник департамента государственных доходов области предлагал бизнесменам по-свойски решить вопрос с ликвидацией частных компаний и вымогал многомиллионную взятку. За что и был осужден.

ДГД Кызылординской области направило в адрес zakon.kz письмо, где указало, что гражданин Д. Калабаев в органах государственных доходов Кызылординской области никогда не работал и не работает.

Департамент государственных доходов по Кызылординской области КГД МФ РК сообщает, что профилактике и противодействию коррупции отводится значительная роль, проводятся системные, комплексные мероприятия и является главным вопросом повестки дня.

На самом деле, в антикоррупционном ведомстве сообщили, что 18 мая текущего года приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Кызылорда гражданин Калкабаев Д.М. (ст.190 ч.4 п.2,ст.28 ч.4 - 367 ч.4 УК) осужден к десяти годам лишения свободы, за мошенничество и подстрекательство к даче взятки. Калкабаев подозревался в склонении путем обмана и подстрекательства представителя частных компаний к даче взятки должностным лицам Управления государственных доходов города Кызылорда в сумме 30 млн тенге из оговоренных 60 млн тенге за ликвидацию (прекращение деятельности) компании с уводом от обязательств по исчислению и уплате налогов в бюджет.