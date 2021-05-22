Спасатели Кызылординской области нашли трех пропавших мужчин

В Кызылординской области благополучно завершилась поисково-спасательная операция, сообщает zakon.kz.

Трое пропавших мужчин найдены в 200 км от села Акадыр.

Поисковые работы пропавших велись на протяжении двух дней с 21 по 22 мая воздушным судном МИ-171 Казавиаспас.

В поисковых работах были задействованы спасатели Департамента по чрезвычайным ситуациям, сотрудники полиции Кызылординской области, местных исполнительных органов, пилоты и вертолет Казависпас, а также родственники пропавших. официальный представитель МЧС РК Талгат Уали

Пресс-служба МЧС РК напоминает о соблюдении мер безопасности при выезде в степную местность, в целях недопущения подобных ситуаций.