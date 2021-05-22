За пару часов до игры с Латвией у сборной Казахстана по хоккею сменился капитан

Решением тренерского штаба и менеджмента сборной Казахстана капитаном национальной команды по хоккею назначен Роман Старченко, сообщает zakon.kz.

Как передает пресс-служба ФХРК, его ассистентами стали Алихан Асетов и Даррен Диц.

Ранее перед товарищеским поединком с Беларусью капитаном был назначен Алихан Асетов. И тоже неожиданно. С чем связана такая частая смена лидера, не объясняется.

Сборная Казахстана по хоккею в первом матче ЧМ-2021 сыграет против хозяев турнира - команды Латвии. Встреча состоится на стадионе "Арена-Рига", который вмещает 10,3 тыс. зрителей. Начало матча в 23:15 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Qazsport".