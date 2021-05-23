Попала в ловушку - Альмира Турсын о скандальной фотосессии с сайгачонком

Казахстанская актриса Альмира Турсын прокомментировала ситуацию с фотосессией, вызвавшую скандал, сообщает zakon.kz.

Несколько дней назад она опубликовала в соцсетях фотографии с ягненком сайгака. Красочную фотосессию не оценили экологи.

По их словам, детеныша можно держать в руках не более минуты, а фотосессия, явно длилась больше.

По словам Альмиры, все эти дни она очень переживала по поводу сложившейся ситуации. В своем Instagram она объяснила, что ее участие и намерение было поддержать (добровольно и без оплаты) ее друга, профессионального фотографа в его проекте "Men qazaq dalasynyn qyzymyn".

Целью проекта было показать многообразие нашей природы через образ женщины, поднять актуальные вопросы и темы общества.

Первая фотосъемка проекта, с моим участием совместно с сайгачонком была направлена, чтобы привлечь общественное внимание к острой проблеме казахстанского сайгака. Сайгак не включен в Красную книгу Казахстана, но относится к видам, охота на которые сейчас полностью запрещена. Мы осознавали, что будем иметь дело с особым, сакральным животным! Именно поэтому мы подготовились, проконсультировались, получили разрешение, свою работу выполнили согласно правилам, под строгим руководством инспекторов! Альмира Турсын

Актриса сетует, что внимание привлекли. Но, по иронии судьбы, попались в ловушку, от которой хотели уберечь других и жалеет, что из-за недостаточной осведомленности, не учли нюансы и последствия.

Делая выводы и извлекая урок, я хочу узнать больше информации и эко-просветиться по вопросам бережного отношения к природе, животным и растениям! Научиться и начать содействовать охране дикой природы. С этим запросом я обратилась в Казахстанскую ассоциацию сохранения биоразнообразия. В понедельник иду на консультацию и обсудить дальнейшее совместное взаимодействие! Альмира Турсын

Актриса поблагодарила всех, кто сопереживал ей, конструктивно и по делу комментировал и консультировал.

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК инициируют полный запрет на видео- и фотосъемку в период окота сайгаков.