Сайран Нурданбек потерпел первое поражение в UFC

Казахский боец Сайран Нурданбек (19-6) выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 188, который проходит на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (США, штат Невада), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Его соперником был боец из Австралии Джошуа Кулибао (8-1-1).

Для Нурданбека это был первый бой в UFC. Поединок в полулегком весе был запланирован на три раунда и продлился всю дистанцию — Кулибао одержал победу единогласным решением судей — 29-28, 29-28, 29-28.

Таким образом, Джошуа Кулибао выиграл девятый бой в карьере, а для Сайрана Нурданбека это поражение стало седьмым в профессиональном ММА и первым в UFC.