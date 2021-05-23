Россия - противник, который представляет угрозу номер один - Минобороны Британии

Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес выступил с утверждением, что Россия - противник, который представляет "угрозу номер один" для Великобритании, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Такое заявление Уоллес сделал в опубликованном в субботу интервью газете The Sunday Telegraph.

Мы попытались [осуществить] деэскалацию, мы испробовали [различные] методы, но в настоящий момент, пока Россия не изменит свое поведение, довольно сложно понять, куда мы движемся, — сказал министр.

Уоллес посетовал на излишнюю, по его мнению, активность российских кораблей вблизи британских границ.

Нас регулярно посещают любопытные российские корабли, сейчас нас регулярно посещают несколько военных российских кораблей, — пояснил Уоллес.

Он указал на то, что в Ирландском море недавно была обнаружена российская подводная лодка. По словам главы минобороны Великобритании, такого давно не происходило.