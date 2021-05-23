В Польше опасаются превращения Германии в "мини-Россию"

Замминистра инфраструктуры Польши Марцин Хорала опасается, что Германия может превратиться в "мини-Россию" благодаря газопроводу "Северный поток - 2", сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

В эфире TVP Info он объяснил, что страна станет своеобразным энергетическим хабом РФ.

Он оценил данные о снятии санкций с оператора строительства газопровода, компании Nord Stream 2, выразив уверенность, что американские власти не изменили своей позиции относительно проекта.

В то же время политик отметил, что если США решили договориться с Германией, то это станет "очень плохой новостью". По его мнению, формально санкции изменятся, однако фактически — останутся прежними.

21 мая стало известно, что США ввели новые ограничения против российских организаций и судов, участвующих в реализации проекта "Северный поток-2". В санкционные списки попали организации "Морская спасательная служба", "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", а также ряд судов, среди которых "Академик Черский", "Балтийский исследователь", "Спасатель Карев", "Юрий Топчев" и другие.

В апреле премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2" для поддержания европейской солидарности. Политик отметил, что "в спорах с некоторыми государствами нужно подчеркнуть один элемент, который все время является раной в Европе — это "Северный поток-2"".