25 человек скончались от КВИ и пневмонии за сутки в Казахстане

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 23 мая, сообщает zakon.kz.
На 23 мая лечение от КВИ продолжают получать 35 003 человек (34 457 КВИ+ и 546 КВИ-), из них
За сутки еще 20 казахстанецев скончались от коронавируса.
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19
На 22 мая 2021 года зарегистрирован 86 новый случай заболевания. Выздоровели 83 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано:
Заболевших - 54 691 выздоровели – 50 805 человек.
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