25 человек скончались от КВИ и пневмонии за сутки в Казахстане

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 23 мая, сообщает zakon.kz.

На 23 мая лечение от КВИ продолжают получать 35 003 человек (34 457 КВИ+ и 546 КВИ-), из них

в стационарах находится – 12 968 пациентов,

на амбулаторном уровне – 21 035пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 744 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 172 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 93 пациентов.

За сутки еще 20 казахстанецев скончались от коронавируса.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 22 мая 2021 года зарегистрирован 86 новый случай заболевания. Выздоровели 83 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 54 691 выздоровели – 50 805 человек.