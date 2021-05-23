Футболисты казахстанского клуба подали в суд на Управление спорта области

Футболисты и тренерско-административный штаб "Кырана" подали исковое заявление на Управление физической культуры и спорта Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

На протяжении 2019 года — с марта и до окончания года футболисты, а также тренерско-административный штаб не получали заработную плату. Теперь они подали исковое заявление на Управление физической культуры и спорта Туркестанской области, - пишет Meta-ratings.kz.

В 2016 году клуб был передан акиматом Туркестанской области в доверительное управление Айбеку Исабаеву на десять лет. В 2019 году бюджетное финансирование шло не в полном объеме, в результате чего возникла задолженность.

В свою очередь Управление финансов Туркестанской области считает, что доверенное лицо не выполнило условия договора. Пресс-служба выпустила видоеролик, в котором говорится, что лидер нынешнего сезона "Кыран" укомплектован из местных кадров и подчеркивает, что они представляют не Шымкент, а Туркестанскую область.

Получат ли свои кровные деньги футболисты — кто прав, а кто виноват, теперь будет разбираться суд.





