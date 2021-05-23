Какая погода ожидает казахстанцев в понедельник 24 мая

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 24 мая, сообщает zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с западным антициклоном сохраняется погода преимущественно без осадков. Лишь на юго-востоке и востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

Местами по республике ожидаются усиление ветра, на западе и юге – пыльная буря, на юге – гроза, на севере в ночные часы – туман.

В Туркестанской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, в Туркестанской области порывы 23 м/с, с пыльной бурей.

В Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем в горах в Жамбылской области – возможен град, в Кызылординской – пыльная буря.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, днем в Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в горах Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман.

Днем в Мангистауской, Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, местами Карагандинской областях ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, местами в Восточно-Казахстанской, в отдельных районах Алматинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Атырауской, Жамбылской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.