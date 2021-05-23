В алматинском зоопарке родились лисята

В алматинском зоопарке пополнение. У лисы Лизы родились четверо лисят, сообщает zakon.kz.

Родились они еще 4 апреля, но рассказали о них только сейчас, так как мама их прятала и ждала пока малыши окрепнут.

Лиса Лиза стала мамой трех мальчиков и одной девочки.

Мама Лиза и папа Плутон прибыли к в зоопарк от населения в 2018 и 2019 годах. В зоопарке лисы едят: говядину, перепелок, творог, разнообразные фрукты и овощи. Иногда их угощают черным хлебом, потому что лисы его очень любят.