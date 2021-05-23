Кевин Спейси возвращается на большой экран после секс-скандала

Голливудский актер Кевин Спейси вернется в кинематограф и сыграет в новом фильме итальянского режиссера Франко Неро, сообщает zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, он сыграет детектива, расследующего дело художника, ошибочно обвиненного в педофилии.

Картина будет называться L’uomo che disegnò Dio (можно перевести как "Человек, сотворивший Бога"). Ее снимет итальянский режиссер Франко Неро, который сам сыграет в ней роль слепого художника, обладающего способностью рисовать людей, определяя их внешность по звуку их голоса. По мере того, как его популярность растет, он сталкивается с обвинениями в абьюзе. Также одну из главных ролей в фильме сыграет жена Неро, актриса Ванесса Редгрейв ("Ричард III", "Кориолан", "Письма к Джульетте").

Режиссер фильма заявил, что был бы счастлив снова увидеть Спейси на съемочной площадке.

Мы ждем завершения пандемии, чтобы начать с того места, где прервалась наша подготовительная работа. Франко Неро

Это будет первая главная роль Спейси после громкого скандала с его участием. Звезду сериала "Карточный домик", одного из самых успешных актеров современности обвинил в изнасиловании актер фильма Star Trek Энтони Рапп, которому на тот момент было 14 лет. За его заявлением последовали и другие жалобы на неподобающее поведение Спейси, однако ни одна из них не дошла до суда.

В тот период артист признавался, что в считанные часы потерял все: работу, отношения, профессиональный авторитет. Он лишился роли в "Карточном домике", а режиссер Ридли Скотт в фильме "Все деньги мира" решил заменить Кевина Спейси на Кристофера Пламмера.