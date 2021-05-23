Умерла бывшая жена Филатова и Золотухина, актриса Нина Шацкая

Заслуженная артистка России Нина Шацкая умерла на 82-м году жизни, передает zakon.kz.

Об этом сообщила РИА Новости пресс-атташе Театра на Таганке.

Театр выражает свои глубокие и искренние соболезнования всем родственниками Нины Сергеевны, - говорится в сообщении.

Причина смерти актрисы не уточняется.

Заслуженная артистка России Нина Шацкая в 1963 году окончила Государственный институт театрального искусства, а с 1964-го по 1993-й служила в Театре на Таганке, после чего играла также в Содружества актеров Таганки и в театре "Школа современной пьесы".

На экранах - с 60-х: вожатая в "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", "Коллеги", "Саша-Сашенька", "Белый рояль", "Преждевременный человек", "Контрабанда", "Визит в Минотавру", "Сукины дети" (Елена Гвоздилова), "Инспектор Лосев", "Карпов".

В картине "Контрабанда", среди прочего, в исполнении Шацкой в дуэте с Владимиром Высоцким звучат песни "Жили-были на море" и "Сначала было слово".

Шацкая дважды была замужем, ее вторым супругом был народный артист России, советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер Леонид Филатов.