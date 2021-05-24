Ролик о российской армии спровоцировал скандал в США

Сенатор-республиканец Тед Круз и журналист канала MSNBC Брайан Уильямс поругались в Twitter из-за видеоролика о различиях в подготовке солдат в России и США, сообщает zakon.kz.

Ранее Круз поделился в своем аккаунте видеозаписью из TikTok с российскими военными, которые отжимаются, десантируются с парашютом и отрабатывают стрельбу. В ролике также демонстрировался мультфильм о выросшей в однополой семье американке, решившей начать службу в армии. В комментарии к публикации сенатор предположил, что "избавленная от предрассудков и кастрированная" армия может оказаться "не лучшей идеей".

Holy crap.



Perhaps a woke, emasculated military is not the best idea.... https://t.co/8aVFMW98NM — Ted Cruz (@tedcruz) May 20, 2021

В ответ на это журналист резко раскритиковал политика в эфире телеканала MSNBC и назвал его "кремлевским Крузом".

Я ненавижу коммунистов, мою семью заключили в тюрьму и пытали коммунисты, а Брайан — бесстыдный апологет русских (а также китайских и кубинских) коммунистов. написал в ответ Круз в Twitter

После чего порекомендовал Уильямсу лучше наброситься на "кремлевского Джо" (президента США Джозефа Байдена), ведь президент отказался от новых санкций против строительства газопровода "Северный поток-2".

В комментариях Крузу напомнили, что Россия "уже лет тридцать не является коммунистическим государством".