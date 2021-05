Ролик о российской армии спровоцировал скандал в США

Сенатор-республиканец Тед Круз и журналист канала MSNBC Брайан Уильямс поругались в Twitter из-за видеоролика о различиях в подготовке солдат в России и США, сообщает zakon.kz.

Ранее Круз поделился в своем аккаунте видеозаписью из TikTok с российскими военными, которые отжимаются, десантируются с парашютом и отрабатывают стрельбу. В ролике также демонстрировался мультфильм о выросшей в однополой семье американке, решившей начать службу в армии. В комментарии к публикации сенатор предположил, что "избавленная от предрассудков и кастрированная" армия может оказаться "не лучшей идеей".

Holy crap.



Perhaps a woke, emasculated military is not the best idea.... https://t.co/8aVFMW98NM