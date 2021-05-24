Мы вышли умирать и убивать – тренер сборной Казахстана о победе над финнами

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис прокомментировал победу своей команды в матче чемпионата мира со сборной Финляндии, сообщает zakon.kz.

Была установка – играем только на победу, - приводит его слова Vesti.kz.

Я не думаю, что с другим настроем надо выходить на игру. Наши ожидания оправдались. Команда вышла, как сплоченный коллектив. Была душа, было сердце. главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис

Он подчеркнул, что его подопечные проигрывали финнам в скорости и движении, но были сильнее характером.

Даррен Диц сказал, что мы настроены только на чемпионство. Весь Казахстан поддерживает нашу команду. Почему бы и нет? главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис

Он добавил, что благодарен всей команде, показавшей мощную игру.

Это настрой ребят, которые выходили умирать и убивать. Понятно, что Финляндия раньше сыграла свой матч и больше отдохнули. Мы легли спать около двух часов ночи. Главное было проявить характер и убрать эту усталость. У каждого игрока есть внутренние резервы, и когда ты играешь за страну, то никакая усталость ни по чем. Мы проигрывали во многих компонентах, но не проиграли в характере и борьбе. И довели матч до победы. главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис

23 мая в Риге сборная Казахстана обыграла Финляндию. Основное время закончилось со счетом 1:1, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты Юрия Михайлиса. Героем встречи стал голкипер Никита Бояркин, который отразил пять послематчевых буллитов.