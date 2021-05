Китайский марсоход начал свое путешествие по Красной планете

Ровер Китая Zhurong успешно покинул посадочную платформу и приступил к исследованию Марса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Белта.

Об этом сообщает Китайское космическое управление

"Спуск" марсохода Zhurong (Чжучжун) с трапа посадочной капсулы на поверхность Марса состоялся в субботу 22 мая 2021 года примерно в 10:40 по пекинскому времени.

Watch: #Zhurong, China's first #Mars Rover, has sent back its first footage from the Red Planet, showing it rolling off the ramp to begin its mobile mission pic.twitter.com/Z8V0AUmWIy