Китайский марсоход начал свое путешествие по Красной планете

Ровер Китая Zhurong успешно покинул посадочную платформу и приступил к исследованию Марса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Белта.

Об этом сообщает Китайское космическое управление

"Спуск" марсохода Zhurong (Чжучжун) с трапа посадочной капсулы на поверхность Марса состоялся в субботу 22 мая 2021 года примерно в 10:40 по пекинскому времени.

Таким образом Zhurong начал свое путешествие по Утопии — равнине, где космический аппарат NASA Viking 2 приземлился в 1976 году. Китайский ровер приземлился примерно в 2 тысячах километров от кратера Джезеро, куда в феврале прибыл американский марсоход Perseverance.

Watch: #Zhurong, China's first #Mars Rover, has sent back its first footage from the Red Planet, showing it rolling off the ramp to begin its mobile mission pic.twitter.com/Z8V0AUmWIy — CGTN (@CGTNOfficial) May 22, 2021

Робот Чжуронг должен изучить горные породы и атмосферу на поверхности планеты. Он также будет искать признаки жизни, включая любые подземные воды или лед.

Китайская миссия Tianwen-1, состоящая из орбитального аппарата, посадочного модуля и вездехода, была запущена в июле прошлого года.

15 мая в 1 ночи по пекинскому времени китайский космический зонд Tianwen-1 вышел на орбиту Марса, а уже в 7:18 утра спускаемый модуль с марсоходом Zhurong успешно приземлился на поверхность Красной планеты.