Опубликовано матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 мая, сообщает zakon.kz.

Алматинская область вернулась в "зеленую" зону по коронавирусу. Также там находятся Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская и Туркестанская области.

В "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

В "желтой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская области и СКО.