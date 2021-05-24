Речные трамвайчики временно приостановили работу в Усть-Каменогорске

24 мая 2021, 10:07
Фото: Noks.kz/ Елена Бредихина

Речные трамвайчики временно остановили работу в Усть-Каменогорске из-за нереста, сообщает zakon.kz.

В связи с запретом инспекции лесного хозяйства и животного мира на период нереста наши катера приостановили свою деятельность до 10 июня включительно, - говорится в сообщении компании "Белалекс" со ссылкой на Noks.kz.

Усть-Каменогорск расположен в восточной части современного Казахстана, при впадении в реку Иртыш реки Ульбы, примерно в 280 километрах к западу от горы Белухи, высшей точки Алтайских гор и 947 км от столицы Нур-Султана.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?